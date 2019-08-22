МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" по итогам конкурса сохранил за собой 14 из 15 бывших маршрутов "Трансаэро", авиакомпания S7 получила одно из самых ценных направлений – Москва-Париж, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

На конкурс было выставлено 15 направлений, которые некогда эксплуатировала обанкротившаяся авиакомпания "Трансаэро". В октябре 2015 года эти направления без конкурса получили "Аэрофлот" и его "дочка" – авиакомпания "Россия". Теперь на них претендовали "Аэрофлот" (или "Россия") и S7.

По данным собеседников издания, по итогам заседания межведомственной комиссии 13 августа, где распределялись международные назначения, из 15 направлений "Трансаэро", выставленных на конкурс, S7 получила одно назначение — Москва-Париж. Остальные назначения остались за группой "Аэрофлот" (из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан).

По регламенту протокол заседания комиссии, большинство которой составляют чиновники Минтранса и Росавиации, будет отправлен в МИД, который через французский МИД уведомит авиационные власти Франции о назначении новой авиакомпании на линию Москва-Париж. S7 сможет летать в Париж семь раз в неделю. До конца октября назначение будет продолжать эксплуатировать "Россия". Затем на него сможет встать S7. "Аэрофлот" также летает в Париж 42 раза в неделю.

В октябре 2015 года "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" без конкурса получили 56 лучших международных направлений обанкротившейся "Трансаэро" в качестве компенсации за перевозку ее пассажиров. "Аэрофлот" оценивал свои затраты на перевозку в 17 миллиардов рублей. Назначения были выданы не бессрочно, как обычно бывает, а продлевались каждые полгода. Впоследствии от отдельных назначений "Аэрофлот" отказывался и в итоге сохранил около 30 маршрутов. По указанию министра транспорта Евгения Дитриха, 15 направлений не были продлены "Аэрофлоту" и "России" автоматически, а выставлены на конкурс, говорят собеседники издания.

При выставлении назначений "Трансаэро" на конкурс допуски не были отозваны у "Аэрофлота" и "России" в установленном порядке, а информация о наличии свободных прав не была опубликована на сайте Росавиации, как того требует административный регламент, писал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков замминистра транспорта Александру Юрчику. Он и президент "Ютэйр" Павел Пермяков просили Минтранс не проводить распределение частот 13 августа, так как не все желающие смогли подать заявки. Однако Минтранс все же провел заседание.

Пермяков 20 августа написал руководителю ФАС Игорю Артемьеву, попросив не допустить нарушения антимонопольного законодательства. "Победа" жаловаться не планирует. Представители "Аэрофлота", S7 и Минтранса от комментариев отказались. ФАС не ответила на запрос издания.