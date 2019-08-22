МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) выросла в первом полугодии 2019 года на 26,8% в годовом исчислении и составила 753 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Базовая прибыль на акцию за период составила 0,9 доллара против 0,72 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 21,9%, до 1,611 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 31,9%, составив 3,46 миллиарда долларов.

Компания связывает рост выручки с приобретениями и увеличением доходов от неконтейнерных перевозок.

"Текущий год ознаменовался торговым спором между Китаем и США, и хотя это вызвало неопределенность, приятно отметить, что по-прежнему ожидается рост объемов контейнерных перевозок, хоть он и будет в пределах 1-3%", — говорится в сообщении.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Штат компании превышает 50 тысяч человек.