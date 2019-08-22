МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка "Трансконтейнера" увеличилась на 17,4% — до 41,47 миллиарда рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 32% — до 18,5 миллиарда рублей на фоне роста доходных контейнерных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 11% — до 11,1 миллиарда рублей.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", которые компания планирует продать в 2019 году на аукционе. Помимо РЖД, акционерами "Трансконтейнера" являются компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, с пакетом 24,5051% и банк ВТБ с пакетом 24,8%. Аукцион по продаже всех принадлежащих РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года.