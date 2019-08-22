МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует запустить в тестовом режиме алкомаркеты под брендом "Магнит Вечерний" в Татарстане и Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"Первый тестовый магазин "Магнит Вечерний" открылся в Самаре, в ближайшее время планируется запуск тестовых магазинов в Татарстане и Подмосковье. Пилотирование продлится от трех до шести месяцев. За это время розничная сеть оценит востребованность нового формата у покупателей в разных регионах и потенциал объектов с точки зрения бизнес-показателей", — рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что ассортимент магазина нового формата насчитывает около 2,5 тысячи наименований. В нем представлены алкогольная и слабоалкогольная продукция, сопутствующие алкоголю товары, а также популярные продукты питания и кофе.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2019 года находилось 19,884 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).