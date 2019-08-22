МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. МТС и группа "М.Видео-Эльдорадо" договорились о партнерстве в сфере розничных продаж и открытии нового для российского рынка формата магазинов цифровых гаджетов под брендом МТС и "М.Видео", сообщили представители компаний журналистам в четверг.

По словам первого вице-президента МТС по телекоммуникационному бизнесу Инессы Галактионовой, первым шагом в рамках партнерства стало открытие кобрендингового магазина цифровой электроники и связи МТС + "М.Видео" в Москве на улице Рождественка. "В нем мы постарались совместить наши (с группой "М.Видео-Эльдорадо" — ред.) компетенции", — отметила Галактионова.

До конца года компании планируют открыть три таких магазина, рассматривается возможность открытия точки в Санкт-Петербурге. По словам управляющего директора m_mobile группы "М.Видео-Эльдорадо" Андрея Губанова, дальнейшее расширение числа таких магазинов — это перспектива нескольких лет и будет зависеть от разных факторов. "Мы открываем только там, где мы уверены, что будет хороший трафик и хорошие продажи, поэтому это перспектива не одного года", — сказал он.

Галактионова отметила, что прибыль от совместных магазинов стороны будут делить пополам. По словам Губанова, в новых магазинах будут работать сотрудники обеих компаний: продавцы "М.Видео" будут отвечать за технику, а МТС — за сервисы, контракты и услуги.

Стороны отмечают, что новый розничный формат сочетает в себе все новинки цифровой электроники — от смартфонов до геймерских устройств, и весь набор необходимых для их работы сервисов.

Первый совместный магазин МТС + "М.Видео" занимает площадь около 100 квадратных метров и выполнен в стилистике, одинаково узнаваемой для клиентов МТС и покупателей "М.Видео". Здесь представлен ключевой ассортимент магазинов m_mobile — смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты, аксессуары — всего более 3 тысяч наименований цифровой техники и аксессуаров, доступных для тестирования. В магазине есть возможность получить полный спектр сервисов МТС — от оформления подписок на смартфоны, подключения к тарифам и покупки спутникового телевидения, до оформления карт МТС Банка, тестирования и покупки развлекательных продуктов.