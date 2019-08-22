МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов.

Выручка за отчетный период увеличилась на 25,1%, до уровня 55,66 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes