МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за январь-июль 2019 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%, до 34,6 миллиона человек, сообщила компания.

"За семь месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 миллиона пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,5 миллиона пассажиров, на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 7,5%. Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,8 процентного пункта и составил 81,1%, по компании показатель снизился на 0,9 процентного пункта, до 78,8%.

В июле 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 6,4 миллиона пассажиров, что на 7,3% превышает результат за июль 2018 года. За этот же период авиакомпания перевезла 3,7 миллиона пассажиров, на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле группа вывела из парка одно воздушное судно Airbus A321. По состоянию на 31 июля 2019 года эксплуатируемый парк группы насчитывал 364 воздушных судна, а парк авиакомпании — 249 судов.