МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американский авиастроительный концерн Boeing намерен расширить производство самолетов модели 737 до 52 лайнеров в месяц к февралю 2020 года и рекордных 57 к июню, если авиарегуляторы одобрят возобновление полетов модели 737 Max, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, Boeing уведомил об этом более 100 партнеров 30 июля на одном из онлайн-собраний, отметив, что новый график зависит от того, одобрят ли регуляторы самолет модели 737 Max для коммерческих полетов в четвертом квартале этого года.

Сообщается, что в апреле Boeing сократил производство модели 737до 42 лайнеров в месяц.

Ранее стало известно, что чистый убыток Boeing в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 миллиарда долларов. По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,942 миллиарда долларов, тогда как за аналогичные три месяца прошлого года была получена прибыль в 2,196 миллиарда долларов.

В марте Boeing 737 Мах авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Мах 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.