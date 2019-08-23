МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, — мексиканская Interjet — продает их из-за тяжелого финансового положения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По их данным, в 2016-2017 годах Interjet перестала платить производителям за запчасти для SSJ100 и начала использовать компоненты лайнеров для поддержания летной годности другой части парка.

По информации собеседников издания, Interjet — второй по величине эксплуатант SSJ после "Аэрофлота" (у госкомпании 49 самолетов) — намерена продать все лайнеры SSJ100. Однако из 22 самолетов компания сможет продать только 21, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению, поясняют другие источники. Один из них утверждает, что мексиканская компания хочет продать только 14 лайнеров, а семь оставить. Производитель SSJ100 — "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) — помогает авиакомпании в поиске покупателей, утверждают собеседники газеты.

Interjet начала поиск покупателей из-за финансовых проблем. В 2015-2016 годах мексиканская авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, показывала налет до 8-9 часов в сутки, и SSJ100 приносил ей прибыль. Но в 2016-2017 годах обвалился песо, дорожал керосин, Interjet стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам и постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов — Powerjet (СП ОДК и французской Safran). Производители перестали поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занималась "каннибализацией" — ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для другой части парка, пишет издание. Представители Powerjet и ГСС не комментируют отношения с Interjet.