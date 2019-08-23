МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей игрушек, американская компания Hasbro договорилась о покупке канадской компании Entertainment One (eOne), которой принадлежат права на мультфильм "Свинка Пеппа", говорится в пресс-релизе Hasbro.

Стоимость сделки — 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов), расчет по ней будет осуществлен в денежных средствах. По условиям соглашения, акционеры eOne получат 5,6 фунта стерлингов (6,8 доллара) за каждую свою акцию. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компании, теперь она должна получить добро от регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

"Это приобретение укрепит позиции Hasbro в качестве одной из ведущих мировых компании в сфере игрушек и развлечений, добавив в обширный портфель Hasbro успешные мировые бренды для детей", — говорится в сообщении.

Акции компании Entertainment One, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), растут в цене почти на 30%.

Компания Hasbro — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством игрушек и настольных игр. Hasbro принадлежит ряд брендов, среди которых Army Ants, Littlest Pet Shop, Mr. Potato Head, My Little Pony, Pokemon, Star Wars, Transformers. Компания основана в 1923 году, штаб-квартира расположена в городе Потакет, штат Род-Айленд.

Канадская компания Entertainment One основана в 1970 году. Специализируется на разработке, приобретении, производстве, финансировании, распространении и продаже развлекательного контента. Ей принадлежат права на мультфильм "Свинка Пеппа".