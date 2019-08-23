МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В Кремле не считают, что возможный отказ от Sukhoi SuperJet 100 мексиканской авиакомпании Interjet как-то ударяет по имиджу — разные ситуации бывают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не стали бы делать такие выводы. Вы знаете, что эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт", — ответил Песков на вопрос, не бьет ли по имиджу российского авиастроения отказ мексиканской Interjet от SSJ.

"Вы знаете, что международная авиационная конъюнктура — штука очень непростая, машины других производителей, как мы знаем, и продают, и не летают, и приземляют и так далее. Разное случается, и это не повод для таких далеко идущих выводов", — добавил он.

Между тем, в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), выпускающих эти лайнеры, РИА Новости заявили, что Interjet не отказывается от самолетов и не возвращает их.

"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов", — сказали в ГСС.

Собеседник агентства отметил, что изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в Interjet обусловлено разными факторами, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли Мексики.

Он добавил, что ГСС и партнеры программы активно работают с Interjet, сформирован пакет предложений для улучшения показателей эксплуатации российского самолета мексиканской авиакомпанией.