МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах компаний РЖД, ФПК, "Автодора", "Роснано", "Дом.РФ" и "Почты России" до "ВВВ" с "BBB-", говорится в сообщении агентства.

Решение о повышении рейтинга принято после аналогичного действия в отношении суверенного рейтинга Российской Федерации.

Fitch отмечает, что оценивает рейтинги данных компаний на том же уровне, что и суверенный, что отражает высокую способность и желание российского правительства оказывать поддержку данным компаниям.

Fitch 9 августа повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.