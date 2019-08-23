МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" в сентябре проведет второй ежегодный аукцион по продаже цветных бриллиантов True Colors, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что клиенты смогут увидеть бриллианты на Гонконгской выставке ювелирных изделий и камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair) в период с 16 по 20 сентября, а сам аукцион будет проходить до 23 сентября.

В этом году коллекция True Colors включает около 200 бриллиантов фантазийных цветов и различных форм, большая часть которых сертифицирована GIA — самым авторитетным международным институтом по оценке бриллиантов. В числе особо примечательных камней этой коллекции, например, груша массой 18,07 карата интенсивного желтого цвета, ярко-желтый 6,78-каратный бриллиант огранки "изумруд" или пара ярких сиренево-розовых бриллиантов массой по 0,54 карата.

Благодаря собственному гранильному подразделению и закрытому производственному циклу, "Алроса" может гарантировать подлинность каждого бриллианта. Все они в этом году сопровождаются расширенным digital-паспортом, содержащим, помимо стандартной информации, данные о дате и месте добычи, алмазе и его характеристиках, данные об огранщике. Чтобы предоставить будущему покупателю ювелирного ритейла больше информации о происхождении бриллианта, для каждого из них также доступен кастомизированный видеоролик.

Первый аукцион True Colors состоялся в 2018 году, на нем "Алроса" успешно реализовала 210 цветных бриллиантов.

Филиал "Бриллианты "Алросы" с 2018 года специализируется на крупных и уникальных бесцветных и цветных бриллиантах. Цветные бриллианты — один из фокусов внимания компании, которая рассчитывает стать лидером этого рынка.