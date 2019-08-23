МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам первого полугодия 2019 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,735 миллиарда рублей, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 245,921 миллиона, что в 44,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 10%, до 120,39 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 18,7% и составила 19,996 миллиарда рублей, операционная прибыль упала на 28,3%, составив 12,366 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2019 года составили 19,998 миллиарда рублей против 25,898 миллиарда на конец 2018 года, текущие обязательства — 103,499 миллиарда рублей против 79,553 миллиарда.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.