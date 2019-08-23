МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску московской компании "Си Ди Лэнд контакт", которой принадлежат права на произведение под условным наименованием "Ждун", о взыскании 5,2 миллиона рублей с российского интернет-ритейлера Wildberries.

Как следует из опубликованного определения суда, дело прекращено в связи с отказом истца от иска, в котором "Си Ди Лэнд контакт" заявлял требование о взыскании компенсации за незаконное использование принадлежащего ему товарного знака. Причины отказа от иска не уточняются.

Компания "Си Ди Лэнд контакт" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с автором Маргарет ван Брифорт, является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства "Ждун".

Оно представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура является популярным мемом и объектом шуток.

Интернет-ритейлер Wildberries был основан в 2004 году, его оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. По данным "БИР Аналитик", Татьяна Бакальчук владеет 100% ООО "Вайлдберриз".