Вопрос о финансировании переселения людей с земель закрытых шахт в РФ будет доработан
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до ноября доработать вопрос о выделении средств на переселение до 2024 года жителей домов на территориях ликвидированных шахт, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля.
Ранее Глава Минэнерго Александр Новак в ходе встречи предложил ускорить программу переселения жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков с десяти до трех-пяти лет.
"Проработать с учетом ранее данных поручений вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по переселению до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Доклад – до 1 ноября 2019 года", — говорится в тексте поручений.
Кроме того, Путин поручил до декабря правительству и МЧС России разработать и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.
Согласно данным, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
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