КИЕВ, 25 авг — ПРАЙМ. Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич", сообщил директор по связям с общественностью завода Анатолий Малыш.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем", — цитирует Малыша сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ"). При этом он не подтвердил информацию СМИ о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

"Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.