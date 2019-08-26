МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. "Почта России" создала концепцию развития "Центры притяжения" на 2020 — 2027 годы, на реализацию которой просит у властей страны 85 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Суть концепции — преобразование отделений "Почты России" в центры притяжения, где потребители традиционных почтовых услуг будут покупать различные товары, в том числе алкоголь, а также получать другие виды услуг.

Это будут своего рода гибриды МФЦ (многофункционального центра государственных услуг) алкогольного супермаркета, аптеки и банка. Концепция рассматривает возможность внедрения сюда образовательных и медицинских услуг.

На эту реформу "Почта России" просит выделить из бюджета порядка 85 миллиардов рублей. Из этих денег: