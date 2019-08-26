МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Следователь по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Сегодня в Московском городском суде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов экс-министра на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

"Стоимость имущества, на который наложен арест по этому делу, превышает 27 миллиардов рублей", — сказал следователь, приобщив соответствующий отчет, который не был озвучен.

Ранее следствие отмечало, что арест по делу наложен на имущество физических лиц и компаний на сумму свыше 20 миллиардов рублей.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.

Ему и другим фигурантам — бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву — предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".

Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.