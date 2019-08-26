МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Компания Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в четвертом квартале 2019 года, сообщил журналистам вице-президент компании по маркетингу Рэнди Тинсет.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", — сказал Тинсет.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После последней катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.