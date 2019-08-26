МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 2,613 миллиарда рублей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли на 46,5%, до 13,37 миллиарда рублей. Доходы от операционной аренды увеличились на 16,3%, составив 12,519 миллиарда рублей. Прочие процентные доходы составили 2,27 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза.

Процентные расходы выросли на 46% и составили 15,914 миллиарда рублей. Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду, увеличилась на 21,2%, до 6,434 миллиарда рублей. Административные расходы составили 1,075 миллиарда рублей, снизившись на 0,6%.

Активы компании с конца прошлого года выросли на 14,5%, составив 597,227 миллиарда рублей, обязательства — на 17%, до 508,557 миллиарда рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.