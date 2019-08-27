МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает готовить в летных вузах пилотов для SSJ100, необходимые для этого тренажеры оценивает в 8 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Она отметила, что Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов, они будут рассмотрены в сентябре.

"С целью развития региональной авиации, в соответствии с указом президента, 50% маршрутов должны осуществляться между регионами, минуя Москву. Поэтому предлагается готовить коммерческих пилотов в учебных заведениях на выпускной тип регионального самолета RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100)", — сказала Петрова.

"Для этих целей Ульяновскому институту гражданской авиации потребуется шесть комплексных тренажеров RRJ-95, Санкт-Петербургскому государственному университету — четыре. Объем необходимого финансирования для поставки в учебные заведения комплексных тренажеров RRJ-95 в требуемом количестве составит 8,08 миллиарда рублей", — добавила она.

Полный текст интервью читайте в 11:00 мск на сайте РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") ria.ru.