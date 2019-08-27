МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Праксида", бывшего застройщика проблемного жилого комплекса "Мегаполис" на востоке Москвы, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Суд открыл конкурсное производство сроком на полгода, рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 4 февраля. Другие подробности пока не приводятся.

Столичный арбитраж в декабре 2018 года по заявлению Промсвязьбанка ввел в отношении "Праксиды" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда признал обоснованными требования ПСБ к стройкомпании в размере около 4,3 миллиарда рублей и включил этот долг в реестр требований кредиторов "Праксиды". Задолженность возникла по кредитному договору от 26 октября 2017 года.

На предыдущем заседании суда в июне представитель должника говорил, что компания получила исполнительный лист на взыскание 4,2 миллиарда рублей с АО "Косинское", прежнего застройщика "Мегаполиса", и рассматривает возможность финансового оздоровления. Представитель ПСБ уже тогда настаивал на переходе к конкурсному производству. По словам юриста ПСБ, восстановление платежеспособности должника невозможно, имущества у него нет, а АО "Косинское" само признано банкротом.

Москомстройинвест в конце 2017 года сообщил, что "Праксида" станет новым застройщиком "Мегаполиса", она получила права на земельные участки под строительство жилого комплекса на Салтыковской улице. Прежний застройщик, АО "Косинское", признан банкротом. Он планировал построить в районе метро "Новокосино" десять монолитных домов комфорт-класса, но из-за финансовых проблем группы "Пересвет", инвестировавшей в проект, строительство не вышло на уровень котлована. При этом в строительство жилого комплекса деньги вложили более 700 человек.

Комментируя в декабре введение наблюдения в "Праксиде", представитель группы НДВ заявил РИА Новости, что банкротство компании, планировавшей выступить застройщиком ЖК "Мегаполис", не отразится на реализации проекта. Он отметил, что утвержден новый застройщик, который выполнит все обязательства перед физическими лицами — компания "Специализированный застройщик ООО "Мегаполис". В НДВ также отметили, что в настоящее время ООО "Праксида" никак не связана с НДВ.