МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" готова к внесудебному урегулированию спора с корпорацией Boeing по 35 самолетам 737 Max, сообщили РИА Новости в компании.

О том, что "Авиакапитал-Сервис" подал в суд Чикаго иск о расторжении контракта на покупку самолетов, в понедельник написала Financial Times. В самой компании накануне подтвердили лишь наличие иска, не раскрыв подробностей.

"Если руководство Boeing проявит добрую волю, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к взаимовыгодному внесудебному решению по компенсации понесённых затрат", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иск связан с договором на приобретение 35 самолетов 737 Мах 8. "К сожалению, по известным причинам первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на три года — с октября 2019 года на март 2022 года. При этом мы в полном объёме осуществили авансовые платежи и несём потери", — пояснил собеседник агентства.

Полеты 737 Мах были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте Boeing 737 Мах авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После последней катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Мах 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.