МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Ранее СМИ сообщили об утечке в открытые источники персональных данных нескольких десятков тысяч сотрудников РЖД.

"В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

Утечек персональных данных клиентов РЖД не было, добавил собеседник агентства, система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.