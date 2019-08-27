МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris сообщил о ведении переговоров с Altria Group относительно возможности слияния компаний.

"Сегодня Philip Morris объявила, что ведет переговоры с Altria Group относительно слияния", — говорится в его релизе.

В сообщении отмечается, что Philip Morris не дает гарантий относительно того, что может быть достигнуто соглашение или что сделка может быть завершена. Кроме того, в релизе уточняется, что компания не намерена больше давать комментариев по этому поводу.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.

Американская корпорация Altria Group выпускает продукты питания, напитки и табачные изделия. Является материнской компанией табачных Philip Morris USA, John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.