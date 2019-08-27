МОСКВА, 27 авг — Dow Jones. В последнее время начали циркулировать слухи, что Altria Group и Philip Morris International вновь могут объединиться, а теперь и Philip Morris подтвердила, что компании действительно ведут переговоры о слиянии.

Как указала Philip Morris в заявлении, две компании сейчас обсуждают "потенциальное слияние равных с оплатой сделки полностью акциями". При этом она предупредила, что гарантии, что переговоры приведут к сделке или что она в итоге завершится даже в случае достижения договоренностей, нет.

Судя по цене закрытия акций в понедельник, рыночная капитализация Philip Morris составляет примерно 121 млрд долларов, а рыночная капитализация Altria – порядка 88 млрд долларов.

Акции Altria во вторник утром изначально резко подорожали, но на момент написания статьи снизились на 1,8% до 46,29 доллара, тогда как бумаги Philip Morris упали на 3,7% до 74,82 доллара.

По словам аналитика Wells Fargo Бонни Херцог, их откат, возможно, отражает "возобновившиеся слухи об объединении Philip Morris/Altria, о чем мы впервые упоминали в декабре 2016 года и что, на наш взгляд, все же случится".

Некогда Philip Morris и Altria были единой компанией, но чуть более 10 лет назад первая была выделена из состава группы, чтобы сосредоточиться на международных рынках, тогда как Altria должна была сфокусироваться на США. Хотя обе компании готовятся к будущему без сигарет, инвесторов в этом году больше интересуют перспективы Philip Morris: в то время как ее акции откатились с максимумов, с начала года они, тем не менее, выросли на 16,4%, опережая рынок, тогда как бумаги Altria подешевели более чем на 4%. Инвесторы с оптимизмом оценивают iQOS, продукт Philip Morris для нагрева табака, который выходит на американский рынок, и при этом не впечатлены стратегическими инвестициями Altria, включая доли в стартапе вейп-продуктов Juul Labs, производителе саше для никотина on! и компании по выращиванию марихуаны Cronos Group. Кроме того, опасения вызывают предстоящие решения регуляторов.

Согласно Philip Morris, сделку еще должны одобрить советы директоров и акционеры обеих компаний, а также регуляторы. Однако аналитик RBC Capital Markets Ник Моди считает слияние хорошей идеей.

"Для брендов Marlboro, iQOS и JUUL стратегически разумно иметь унифицированную глобальную стратегию, осуществляемую одной компанией", — написал Моди во вторник до того, как были подтверждены переговоры о слиянии.

По его мнению, для объединенной компании американский пул прибыли станет источником стабильного денежного потока. Philip Morris сейчас должна репатриировать свою зарубежную прибыль для выплаты дивидендов и обратного выкупа акций. Кроме того, у объединенной компании, вероятно, будет меньше трудностей с обменными курсами, которые в последние годы оставались источником волатильности для Philip Morris. Вдобавок объединенная компания сможет начать продажи Juul по всему миру и полностью разделит выгоды от продажи iQOS.

Это ключевой момент, поскольку "мировой табачный рынок, по всей видимости, будет получать прибыль там, где будет разделена популярность вейп-устройств и продуктов для нагревания табака, а доступ к лидирующей продукции в обеих категориях в мировом масштабе, скорее всего, станет стратегическим преимуществом для Philip Morris", пояснил Моди.

Если сделка состоится, то, по оценкам Моди, цена за поглощение Altria может составить от 60 до 62 долларов за акцию. Как отметил аналитик, хотя синергия в лучшем случае будет минимальной, Philip Morris "может добиться нейтральной прибыли на акцию при такой цене и одновременно повысить левередж", что выглядит вполне посильно.

— Автор Teresa Rivas, teresa.rivas@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ