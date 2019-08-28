МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ввести в России квоту в размере 50% на государственный заказ товаров отечественного производства предложило министерство промышленности и торговли, пишут "Ведомости".

Такой проект уже направлен на рассмотрение профильных ведомств.

Эта ограничительная мера может стать временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Авторы инициативы предлагают обязать госзаказчиков в следующем 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок. В 2021 году увеличить этот объем до 50%.

Часть такой квоты предлагают отдавать именно производителям ОПК.

Помимо этого ведомство предложило проводить торги только для отечественных производителей, но в случае, если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные — уже для всех.