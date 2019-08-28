ЩЕРБИНКА, 28 авг — ПРАЙМ. РЖД впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд "Ласточка", который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека, передаёт корреспондент РИА Новости.

На борту "Ласточки" были, в частности, вице-премьер Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"С сегодняшнего дня мы перешли к беспилотным технологиям… По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень", — сказал Белозеров после поездки.

Сейчас в России все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД сообщали РИА Новости, что компания в 2019 году протестирует беспилотные "Ласточки" на Московском центральном кольце. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.

Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское совместное предприятие группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.