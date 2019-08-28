МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. С российского рынка уже в 2020 году может исчезнуть органическая продукция без российских сертификатов. Причина — вступление в силу закона "Об органической продукции", пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В своем письме Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" обращает внимание, выполнение ряда требований нового закона "ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям "миллиардными убытками".

Причина такой ситуации заключается в том, что сегодня представленная в российских магазинах импортная органическая продукция имеет международные сертификаты, в основном, полученные в Евросоюзе. На упаковке таких товаров есть знак соответствующих систем сертификации, включая надпись "органический".

Получить, как того будет требовать законодательство с 1 января, российский сертификат, отмечает издание, невозможно: в стране работает один аккредитованный орган сертификации и его возможности ограничены.