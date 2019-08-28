МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Расходы россиян на подготовку детей к школе в 2019 году составили в среднем 7282 рубля, что выше затрат в прошлом году на 2,7%, говорится в исследовании Сбербанка.

"Всего расходы на подготовку к школе в среднем по стране в этом году составили 7282 рубля, что на 2,7% выше уровня 2018 года", — сказано в исследовании.

Отмечается, что дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: затраты родителей на первоклассника составили 11 639 рублей, на десятиклассника — 10 764 рубля. При этом, указывают авторы исследования, не намного меньше оказались затраты в Москве и области и Ямало-Ненецком АО — 10 438 рублей и 10 403 рубля в среднем для первого и десятого классов соответственно.

"В целом стоимость школьной корзины по стране колеблется весьма существенно: минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртской Республике, она составляет 5604 рубля в среднем, что в два раза меньше максимального значения", — указывают в банке.

Средние траты россиян в категориях "одежда" и "обувь" увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2% — до 4116 и 1719 рублей соответственно. Выросли расходы и на цветы — на 3,6%, до 651 рубля. При этом траты на книги немного сократились, до 458 рублей, а расходы на канцтовары упали на 10,3%, до 339 рублей.

Для оценки расходов на подготовку к школе Сбербанк выделил категории, где сезонные траты с высокой вероятностью связаны с грядущим учебным годом — одежда, обувь, книги, канцелярские товары, цветы. В выборку были включены только граждане с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, то есть учеников с первого по десятый класс. Для них авторы исследования получили оценки раздельно, а потом усреднили. Сама величина трат — это медианные расходы за период с 15 июля по 11 августа.