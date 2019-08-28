НОВОСИБИРСК, 28 авг — ПРАЙМ. Подрядчиком работ по реконструкции обрушившегося в Новосибирске здания является компания "Сибэко", сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один получил перелом, двое остаются под завалами, три человека успели отбежать в сторону.

"Произошло обрушение во время проведения работ по реконструкции здания, здесь заказчик и собственник — СГК, подрядчик — "Сибэко". Что явилось причиной обрушения, пока говорить рано, никаких выводов говорить не буду", — сказал Локоть журналистам.

ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") фигурирует в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.