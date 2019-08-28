ЩЕРБИНКА (Московская область), 28 авг — ПРАЙМ. Консорциум, объединяющий ряд немецких компаний, готов поучаствовать в проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, следует из подписанного меморандума с РЖД.

"ОАО "Российские железные дороги" и "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России" подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

Подписи под документом поставили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и главный исполнительный директор "Сименс Мобильность" ГмбХ Сабрина Суссон в рамках форума PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

"Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства. Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории РФ, в том числе в сфере строительства подвижного состава и производства необходимых для него компонентов", — добавляется в сообщении.

Консорциум "Немецкая инициатива", объединяющий ряд немецких компаний, в том числе производителей и финансовые организации, в 2018 году заявил об интересе к участию в реализации проекта по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ. РЖД в последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.