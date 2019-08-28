МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, принял решение об открытии в октябре представительства в Санкт-Петербурге, это необходимо для продвижения интересов компании в России, говорится в сообщении "Ленты".

Сейчас управляющая компания "Ленты" зарегистрирована на Британских Виргинских островах. "В результате Россия станет местом управления компании. Представительство будет открыто в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен будет назначен главой представительства. Соответствующее заявление будет подано в российские налоговые органы для регистрации компании в качестве налогового резидента страны", — уточняет компания.

Как поясняется в сообщении, данное решение направлено на рационализацию корпоративной структуры группы и более оптимальное распределение капитала. Кроме того, изменения призваны оптимизировать затраты на комплаенс и улучшить стандарты корпоративного управления, отражающие недавние изменения в составе структуры акционеров "Ленты".

"Компания рассматривает дальнейшие шаги по оптимизации холдинговой структуры группы, соответствующее заявление будет сделано в случае необходимости. "Лента" не ожидает никаких последствий для держателей глобальных депозитарных расписок и влияния на финансовые результаты", — добавляется в сообщении.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец июня компания управляла 377 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании.

Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). По итогам оферты "Севергрупп" увеличила свою долю в акционерном капитале "Ленты" до 77,99%. Еще 0,93% приходится на квазиказначейские акции, free float по оценке компании составляет 21,04%.