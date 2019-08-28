МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила в первом полугодии чистую прибыль по МСФО в 3,35 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,945 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли и убытка от курсовых разниц) увеличилась на 26%, до 22,737 миллиарда рублей. Выручка группы в первом полугодии выросла на 17% в годовом выражении, до 130,433 миллиарда рублей, показатель EBITDA увеличился на 31% и составил 43,095 миллиарда рублей.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.