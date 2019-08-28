МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, получила по итогам первого полугодия 2019 года чистый убыток по МСФО в размере 92,215 миллиона рублей против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 140,533 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка на 30 июня 2019 года составила 2,519 миллиарда рублей, годом ранее — 2,728 миллиарда рублей (минус 7,7%). Основная часть выручки пришлась на Москву (1,456 миллиарда рублей) и Краснодарский край (1,052 миллиарда рублей). Согласно отчету, в 2019 году 90% внешней выручки приходится на производство и реализацию игристых вин (в 2018 году — 89%), а оставшуюся долю в 10% формировали реализация продукции в сети общественного питания, гостиничные и туристические услуги и прочее (в 2018 году — 11%).

Себестоимость произведенного игристого вина на 30 июня 2019 года составляла 1,43 миллиарда рублей, годом ранее — 1,50 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 23,766 миллиарда рублей против операционной прибыли 292,88 миллиарда рублей на соответствующую дату прошлого года.

Объем запасов готовой продукции (игристое вино) на конец первого полугодия оценивался в 1,04 миллиарда рублей, годом ранее — в 461,31 миллиона рублей.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельню "Ведерниковъ". Основными владельцами "Абрау-Дюрсо" является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.