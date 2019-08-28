МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проект уже сугубо для китайского рынка — нашей компанией "Вертолеты России" будет разрабатываться тяжелый вертолет гражданский", — сказал Мантуров телеканалу "Россия 24" на МАКС-2019.

Весной в Минпромторге сообщали, что Россия и Китай парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета, а курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов говорил, что страны вышли на финишную прямую в подготовке генерального контракта.