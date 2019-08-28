МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Аптечной сети 36,6" по МСФО в первом полугодии 2019 года сократился примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,765 миллиарда рублей, следует из отчета одного из крупнейших российских фармритейлеров.

Выручка за отчетный период снизилась на 7,7%, до уровня в 20,864 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 12,8%, составив 5,956 миллиарда рублей. Базовый и разводненный убыток на акцию сократился вдвое, до 1,2 рубля.

Себестоимость реализации уменьшилась на 13,9% и составила 14,908 миллиарда рублей. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 7,081 миллиарда рублей, снизившись на 1,8%. Финансовые расходы сократились на 8,8%, до 2,982 миллиарда рублей.

Активы компании выросли на 2,1% с конца прошлого года и составили 33,42 миллиарда рублей, обязательства сократились на 25,4%, до уровня в 51,886 миллиарда.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевые бренды группы — аптеки "36,6" и "Горздрав".