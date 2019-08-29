МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во втором квартале выросла на 9,6% — до 194,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель OIBDA составил 65,578 миллиарда рублей, увеличившись на 1,3%. Чистая прибыль составила 6,54 миллиарда рублей против убытка в 1,676 миллиарда рублей за аналогичный период 2018 года.

Финансовые обязательства корпоративного центра составили 222,076 миллиарда рублей, сократившись на 6,3%.