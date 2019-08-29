МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group (принадлежит АФК "Система", планирует IPO) по МСФО во втором квартале выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 15,505 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

Скорректированный показатель OIBDA вырос в 1,4 раза — до 3,782 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 24,4% с 19,7%. Чистая прибыль составила 1,325 миллиарда рублей против убытка в 759 миллиона рублей за аналогичный период 2018 года. Операционная прибыль возросла в 1,7 раза — до 2,419 миллиарда рублей.

Объем производства бумаги составил 101,0 тысяч тонн, что на 20,4% превышает показатели второго квартала 2018 года. Увеличение производственных показателеи? обусловлено в основном переносом сроков капитального ремонта оборудования, поясняется в сообщении.

Во втором квартале 2019 года объем продаж мешочной бумаги Segezha Group увеличился на 21,9% — до 58,1 тысячи тонн вследствие увеличения объемов отгрузки существующим клиентам и расширения клиентского портфеля на рынках Европы, Азии и Латинской Америки. Объем реализации бумажных мешков составил 366,5 миллиона штук, что соответствует уровню производства годом ранее.

Объем реализации березовой фанеры вырос на 64% — до 44,9 тысячи кубических метра, благодаря вводу в эксплуатацию нового фанерного завода в Кировской области в июле 2018 года. Рост производства позволил увеличить отгрузку существующим клиентам и расширить присутствие на рынках США, Канады, Азии и Северной Европы. При этом выросла доля продаж индустриальным клиентам, в том числе за счет новых продуктов, например, фанеры, ламинированной специальными пленками.

Объем производства пиломатериалов во втором квартале вырос на 20,4% — до 245,3 тысячи кубометров — в основном за счет повышения эффективности производства на Лесосибирском ЛДК.

Как говорится в сообщении, Segezha Group начала строительство завода по производству CLT-панелей из перекрестно-клееной древесины мощностью 35 тысяч куб м в год на базе Сокольского ДОК. "Строительство CLT-завода позволит предприятию повысить маржинальность продуктового портфеля за счет производства продукта следующего передела", — отмечается в сообщении. Инвестиции? в проект составят 1,5 миллиарда рублей. Запуск завода планируется в конце 2020 года — начале 2021 года.