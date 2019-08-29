МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности компании "Русская аквакультура" (до февраля 2015 года — группа "Русское море"), одного из крупнейших производителей рыбы в России, по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 6,5 раза в годовом выражении, до 1,008 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка компании выросла в 16 раз, до 4,854 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 1,552 миллиарда рублей, увеличившись в 3,8 раза.

Скорректированный показатель EBITDA вырос в 50,1 раза и составил 2,121 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились в 19,7 раза и составили 19,249 миллиона рублей.

"Первое полугодие 2019 года стало важным рубежом для нашей компании. По сути, этот отчетный период мы завершаем, имея три поколения рыбы в воде — то есть, полный цикл. По итогам SPO в 2017 году мы привлекли инвестиции для реализации обширной программы капитальных вложений, ориентированной на трансформацию "Русской аквакультуры" в вертикально-интегрированный бизнес с контролем каждого звена создания стоимости — от выращивания собственной молоди, эксплуатации садковых комплексов и своего флота до прямых продаж", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Ильи Соснова.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основной акционер — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.