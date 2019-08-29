МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Входящая в АФК "Система" гостиничная управляющая компания Cosmos Group в первом полугодии 2019 года увеличила чистый убыток по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем втрое – до 929 миллионов рублей, говорится в отчете АФК.

Во втором квартале убыток составил 308 миллионов рублей против прибыли годом ранее.

Выручка компании за полугодие выросла на 2,3% — до 2,5 миллиарда рублей, за второй квартал – упала на 4,4%, до 1,44 миллиарда.

ADR по портфелю отелей во втором квартале 2019 года снизилась до 3,7 тысячи рублей по сравнению с 6,9 тысячи рублей годом ранее, что компания объясняет эффектом высокой базы из-за проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Cosmos Group создана весной 2017 года, в ее функции входит менеджмент и девелопмент отелей, принадлежащих АФК "Система", а также оказание гостиничных услуг внешним контрагентам. Под управлением компании находится свыше 4 тысяч номеров в 17 отелях в 14 городах России и других стран. В частности в портфель группы входят отели под брендами Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express.

АФК "Система" в первом полугодии 2019 года получила 23,2 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против 2,9 миллиарда рублей убытка годом ранее.