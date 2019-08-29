МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Сборы первоклассника в школу в этом году в России в среднем обойдутся в 18,5 тысяч рублей для мальчика и 22,9 тысячи рублей для девочки, рассказали РИА Новости в Росстате.

В ведомстве отметили, что впервые за четыре года темп роста стоимости комплекта вещей, канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов оказался ниже инфляции за этот же период. В июле 2019 года набор первоклассника подорожал по отношению к июлю 2018 года на 3,2% для мальчика и на 2% для девочки. Прирост потребительских цен в РФ за этот же период – 4,6% в годовом выражении.

"Регионы с самыми дорогими наборами для мальчика: Чукотский автономный округ — 24 875 рублей, Камчатский край — 24 387 рублей, Ненецкий автономный округ — 23 024 рублей, Хабаровский край — 22 957 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 22 808 рублей", — рассказали в Росстате.

Сбор девочки дороже всего обходится на Камчатке — 31 737 рублей, в Хабаровском крае — 30 508 рублей, на Чукотке — 29 545 рублей, в Ненецком автономном округе — 29 373 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 28 549 рублей.

Дешевле всего собрать в школу мальчика в Ингушетии — 13 459 рублей, в Орловской области — 13 872 рубля, в Омской области — 13 929 рублей, в республике Алтай — 13 944 рубля, в Забайкальском крае — 14 530 рублей.

Самые низкие цены на наборы для девочки в республике Алтай — 15 968 рублей, в Омской области — 17 519 рублей, в Ингушетии — 17 560 рублей, в Мордовии — 18 934 рублей, в Забайкальском крае — 19 019 рублей.