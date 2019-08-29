МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании) по МСФО в первом полугодии 2019 года сократился в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 956 миллионов рублей, следует из отчетности компании.

Доходы ФПК увеличились на 7,8% и составили 100,84 миллиарда рублей. В частности, доходы от перевозок выросли на 8,3% — до 95,32 миллиарда рублей, от прочей деятельности — снизились на 0,2%, до 5,52 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 4,2% — до 107 миллиардов рублей. В частности, расходы на железнодорожную инфраструктуру выросли в первом полугодии на 4,7%, до 33,9 миллиарда рублей, зарплату и социальные отчисления – на 2,2%, до 23,47 миллиарда рублей, на локомотивную тягу – на 5,9%, до 22,3 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства ФПК на 30 июня 2019 года выросли до 60,446 миллиарда рублей с 53,108 миллиарда рублей в конце 2018 года, краткосрочные – до 53,113 миллиарда рублей с 36,803 миллиарда рублей, соответственно.

Федеральная пассажирская компания — национальный железнодорожный перевозчик РФ в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. АО "ФПК" охватывает 77 субъектов России. Компания также осуществляет международные пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.