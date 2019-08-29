МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Интернет-поисковики в России могут обязать удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления такого обращения в специальном реестре. По данным "Ведомостей", соответствующие поправки в закон "Об информации" разработали специалисты таких крупных ресурсов рунета, как "Яндекс" и Mail.ru Group вместе с экспертами кинотеатров и телекомпаний. Роскомнадзор выступил в качестве модератора.

Сейчас закон позволяет правообладателям достаточно быстро блокировать страницы с пиратским контентом через поисковые системы. Однако удалять ссылки они не обязаны. "Яндекс" начал делать это в ноябре прошлого, 2018 года, в соответствии с заключенным интернет-компаниями и правообладателями антипиратским меморандумом. Данное соглашение предполагает досудебное удаление пиратских ссылок из поисковиков, но касается не всего контента, а лишь фильмов и сериалов, да и то лишь тех правообладателей, которые подписали документ. Это в первую очередь телехолдинги и легальные онлайн-кинотеатры.

Новые поправки помимо сериалов и фильмов защищают легальные копии книг, музыки, программного обеспечения, исключение сделано только для фотографий, отмечает издание.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, новация вполне реализуема технически, однако на первых порах компании могут не укладываться по времени.

"Данные поправки накладывают определенные требования к поисковикам, поскольку 6 часов – это серьезный тайминг. Времени на то, чтобы, используя технические средства мониторинга и прекращения доступа, удалить пиратские ссылки может и не хватить, по крайней мере, на первых порах", — считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Что касается самой возможности оперативного удаления ссылок, то современные технологии позволяют это делать быстро, а иногда практически мгновенно, отметил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. "Сама технология удаления поисковиками ссылок на нелегальный контент и не только их применяется очень давно. Разница между "сейчас" и "тогда" только в скорости", — пояснил он.

Так или иначе, не исключены определенные сбои, которые, в случае принятия поправок в закон, должны будут наказываться. Однако, по мнению экспертов, штрафы, по крайней мере, в начале реализации новации, налагаться не будут.

С одной стороны, удар "по карману" эффективен, поскольку лишает нарушителя того, ради чего затевается весь бизнес — прибыли. Ведь это и есть главная идея — все хотят заработать. С другой, далеко не факт, что штрафы окажутся действенными в данном случае. Во-первых, наказание может быть не совсем правомерным, поскольку борьба с пиратством в интернете – не прямая задача поисковиков. Дойти же до непосредственного источника намного сложнее, поскольку он может вести свою деятельность из других государств. Есть "зеркалки", то есть, копии заблокированного сайта, осуществляется его многоканальная поддержка, напомнил Тимофеев.

И, наконец, те штрафы, что мы видим сейчас, слишком малы, чтобы хоть как-то сказаться на прибыли компаний. Один из свежих примеров – в июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи. За рубежом порядок цифр совершенно другой. Так, в марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала тот же Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС

ПИРАТОВ НЕ ПОБЕДИТЬ

В целом, по мнению экспертов, кардинального влияния на уровень пиратства в России внедрение нового требования не принесет. "Глобальных изменений ждать не стоит в силу ряда причин. Главная – отсутствие реального наказания за пиратство. Многие ресурсы имеют доменные имена вне зоны.рф и доступ к ним весьма ограничен", — говорит Кусков.

По его мнению, для принципиального улучшения ситуации необходимо серьезное ужесточение наказания за размещение пиратских материалов в открытом доступе, а, главное, понимание неотвратимости этого наказания. Например, в США пиратство тоже есть, но далеко не в таких масштабах как у нас, несмотря на легализацию мощных сервисов с контентом. Дело в том, что там знают, какими мерами грозит нарушение и понимают, что, скорее всего, попадутся. У нас же все ровным счетом наоборот – вероятность ответственности за пиратство невысокая, да и сама ответственность, если наступит, весьма несерьезна.

"Пиратство в сети существует ровно столько же, сколько сама сеть. Если бы в мире нашли абсолютно эффективный способ, то пиратства давно уже не было, а раз оно есть — не все работает так как надо, и не только у нас, а в каждой стране со своими особенностями", — заключил Тимофеев. Таким образом, и борьбу с ним нужно вести с учетом национальной специфики – в каждом конкретном случае помогут свои меры. И тогда пиратства, возможно, станет меньше.