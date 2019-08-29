МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 91 миллион долларов против убытка в 57,8 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.

Валовая выручка компании выросла на 16,6% — до 828 миллионов долларов, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 19,1% — до 609 миллионов долларов. EBITDA выросла на 42,4% — до 381,2 миллиона долларов.

"По большинству производственных и финансовых показателей компания достигла существенного роста… превысив запланированные бюджетом параметры. Это стало результатом успешной работы судов СКФ, занятых в индустриальных нефтегазовых проектах, в совокупности с ростом доходов от эксплуатации флота в сегменте конвенциональных танкерных перевозок… вследствие определенного улучшения конъюнктуры фрахтового рынка, хотя спотовые ставки не достигли средних исторических значений", — цитирует компания своего гендиректора Сергея Франка.

Основываясь на прогнозе соотношения спроса и предложения на танкерный тоннаж и с учетом фактора сезонности, компания сохраняет осторожный оптимизм относительно результатов второго полугодия, а также перспектив на 2020 год, добавил Франк.

Компания отмечает, что в мае совет директоров "Совкомфлота" утвердил стратегию развития до 2025 года. Она предусматривает дальнейшее укрепление позиций предприятия в высокотехнологичных сегментах бизнеса, расширение участия флота СКФ в долгосрочных газовых и нефтяных проектах с высокой добавленной стоимостью и сохранение глобального лидерства в сегменте морской транспортировки энергоносителей. Флот группы в обозначенном периоде пополнили три танкера нового поколения типоразмера Aframax.