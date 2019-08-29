МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 107,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Чистая прибыль холдинга "РЖД" составила 107,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении компании в четверг. Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 64,8 миллиарда рублей. Таким образом, рост составил 65%.

Выручка холдинга за первое полугодие 2019 года выросла на 6,3% — до 1,238 триллиона рублей. Показатель EBITDA увеличился на 16,4% — до 298 миллиардов рублей. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2019 года составила 27,2% против 25% годом ранее.