МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 миллиарда рублей против прибыли 1,57 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за январь-июнь снизилась незначительно — на 0,65%, до 77,56 миллиарда рублей.

"Чистый убыток по группе составил 3 миллиарда рублей — сказываются непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, который идёт в тренде мировых рынков тяжёлой автотехники, и рост финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов", — говорится в сообщении "Камаза" к отчету.