МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Beluga group, одного из крупнейших в России производителей водки, по МСФО в первом полугодии выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 452 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 14,2% и составила 21,45 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 4,7%, до 8,394 миллиарда рублей.

Себестоимость выросла на 21,3% и составила 13,056 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы увеличились на 2,8%, до уровня в 1,605 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 2,3%, составив почти 4,851 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании сократились на 1,5% и составили 19,367 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 9,9%, до 15,64 миллиарда рублей, краткосрочные — на 29,1%, до 18,38 миллиарда рублей.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".