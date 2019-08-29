МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" в первом полугодии 2019 года по новым стандартам МСФО составил 8,8 миллиарда рублей, сообщает компания.

Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".

"Чистый убыток составил 8,784 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Выручка увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 311,4 миллиарда рублей.